В заявке сборной России на Евро-2020 произошла замена

В заявке сборной России на Евро-2020 произошла экстренная замена. Вместо полузащитника Андрея Мостового, сдавшего сомнительный тест на коронавирусную инфекцию, был вызван защитник Роман Евгеньев. Об этом рапортует пресс-служба национальной команды.

Чемпионат Европы-2020 стартует сегодня, 12 июня. В матче-открытии встретятся сборные Италии и Турции. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Сборная России проведет первый матч на турнире в субботу, 12 июня. Подопечным Станислава Черчесова будет противостоять Бельгия. Игра пройдет в Санкт-Петербурге, начало - 22:00 мск.

С полной заявкой сборной России на чемпионат Европы можно ознакомиться по этой ссылке.