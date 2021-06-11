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В заявке сборной России на Евро-2020 произошла замена

11 Июня 2021, 11:54,

В заявке сборной России на Евро-2020 произошла экстренная замена. Вместо полузащитника Андрея Мостового, сдавшего сомнительный тест на коронавирусную инфекцию, был вызван защитник Роман Евгеньев. Об этом рапортует пресс-служба национальной команды.

Чемпионат Европы-2020 стартует сегодня, 12 июня. В матче-открытии встретятся сборные Италии и Турции. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Сборная России проведет первый матч на турнире в субботу, 12 июня. Подопечным Станислава Черчесова будет противостоять Бельгия. Игра пройдет в Санкт-Петербурге, начало - 22:00 мск.

С полной заявкой сборной России на чемпионат Европы можно ознакомиться по этой ссылке.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Андрей Мостовой, Роман Евгеньев
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