Малафеев: «Мостовой - существенная потеря для сборной, он мог стать открытием Евро»

Экс-голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался об исключении полузащитника Андрея Мостового из заявки национальной команды по причине сомнительного теста на коронавирус.

«Существенная потеря для сборной. Андрей мог бы стать открытием для всей футбольной общественности на этом турнире», - передает слова Малафеева издание Sport24.

В заявке сборной России Мостового заменил защитник Роман Евгеньев.

Сегодня, 12 июня, национальная команда поведет первый матч на континентальном турнире. Соперником сборной России станет Бельгия. Встреча состоится в Санкт-Петербурге, начало - 22:00 мск.

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