Эрмитажный кот предсказал победу Бельгии над Россией

Эрмитажный кот, который угадал разгром Турции от Италии (0:3) в стартовом туре группового этапа чемпионата Европы-2020, сделал прогноз на поединок между сборными Бельгии и России.

Животное предсказало, что в предстоящем матче Бельгия одержит победу над Россией.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

В рамках второго тура группового раунда Евро-2020 сборная России сыграет против Финляндии, а в третьем туре встретится с Данией.

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