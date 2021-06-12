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Эрмитажный кот предсказал победу Бельгии над Россией

12 Июня 2021, 16:35,

Эрмитажный кот, который угадал разгром Турции от Италии (0:3) в стартовом туре группового этапа чемпионата Европы-2020, сделал прогноз на поединок между сборными Бельгии и России.

Животное предсказало, что в предстоящем матче Бельгия одержит победу над Россией.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

В рамках второго тура группового раунда Евро-2020 сборная России сыграет против Финляндии, а в третьем туре встретится с Данией.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии
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Комментарии (3)
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3
DezmaN
12 Июня 2021, 16:47

Блин - я думал, что вторая статья про Казашвилли

0
Милка
12 Июня 2021, 17:26

+

0
Карыч Кар
12 Июня 2021, 16:45

Кот предсказывал на своей кучке?

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