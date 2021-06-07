​Кудряшов точно не сыграет с Бельгией и Финляндией

Получивший травму во время разминки перед контрольной игрой против Болгарии защитник сборной России Фёдор Кудряшов точно не сыграет в двух стартовых играх команды на чемпионате Европы. Об этом sport24 рассказала супруга футболиста по имени Анастасия. Она выразила надежду на то, что Кудряшов восстановится к третьему матчу на групповой стадии.

Для сборной России Евро-2020 начнётся 12 июня с матча против Бельгии. Следующую игру – против Финляндии – команда Станислава Черчесова проведёт 16 числа. А заключительный поединок в группе – против Дании – запланирован на 21 июня.

Добавим, что Евро-2020 стартует уже через 4 дня.