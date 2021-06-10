Мертенс сделал комплимент сборной России

За два дня до стартового матча в финальной части Евро-2020 против сборной России бельгийцы дали пресс-конференцию. Полузащитник Дрис Мертенс выделил сильные стороны соперника.

- Футболисты сборной России очень хорошо обучены и знают, что делать на футбольном поле. Соперник научился использовать сильные стороны, адаптировал игру под Дзюбу, - заявил Мертенс.

Также бельгиец считает, что участники турнира поставлены в неравные условия. Если, к примеру, Италия проводит все три матча группового раунда дома, то бельгийцы два проведут на выезде (против России и Дании) и один на нейтральном поле (с финнами).