​Баринов: «Не сказал бы, что сборная Бельгии – космос»

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13 Июня 2021, 00:43,
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Игрок сборной России Дмитрий Баринов дал комментарий в эфире «Матч ТВ» после поражения от сборной Бельгии (0:3) на старте Евро-2020.
«Не сказал бы, что сборная Бельгии – космос. Мы пропустили два нелепых гола. Не знаю, что случилось. Будем стараться обыгрывать Финляндию и Данию в следующих матчах. Не скажу, что у нас всё плохо. Будем работать», - высказался Баринов.
«Устроил ли Черчесов разнос? То, что происходит в раздевалке, остаётся там», - отметил футболист российской сборной.
Следующий матч – против Финляндии – сборная России проведёт 16 июня. Встреча тоже пройдёт в Санкт-Петербурге.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Дмитрий Баринов
Так конечно, бельгийцы полушагом вам треху втащили. Если бы прибавили темп - разгром 5-6:0 был бы обеспечен
ну если Бельгия решила не показывать вам космический уровень после двух забитых голов, это ещё не значит, что её уровень - "не космос".