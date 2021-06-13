​Баринов: «Не сказал бы, что сборная Бельгии – космос»

Игрок сборной России Дмитрий Баринов дал комментарий в эфире «Матч ТВ» после поражения от сборной Бельгии (0:3) на старте Евро-2020.

«Не сказал бы, что сборная Бельгии – космос. Мы пропустили два нелепых гола. Не знаю, что случилось. Будем стараться обыгрывать Финляндию и Данию в следующих матчах. Не скажу, что у нас всё плохо. Будем работать», - высказался Баринов.

«Устроил ли Черчесов разнос? То, что происходит в раздевалке, остаётся там», - отметил футболист российской сборной.

Следующий матч – против Финляндии – сборная России проведёт 16 июня. Встреча тоже пройдёт в Санкт-Петербурге.

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