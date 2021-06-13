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​Баринов: «Не сказал бы, что сборная Бельгии – космос»

13 Июня 2021, 00:43,

Игрок сборной России Дмитрий Баринов дал комментарий в эфире «Матч ТВ» после поражения от сборной Бельгии (0:3) на старте Евро-2020.

«Не сказал бы, что сборная Бельгии – космос. Мы пропустили два нелепых гола. Не знаю, что случилось. Будем стараться обыгрывать Финляндию и Данию в следующих матчах. Не скажу, что у нас всё плохо. Будем работать», - высказался Баринов.

«Устроил ли Черчесов разнос? То, что происходит в раздевалке, остаётся там», - отметил футболист российской сборной.

Следующий матч – против Финляндии – сборная России проведёт 16 июня. Встреча тоже пройдёт в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Дмитрий Баринов
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Комментарии (2)
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0
PTYTZ
13 Июня 2021, 01:09

Так конечно, бельгийцы полушагом вам треху втащили. Если бы прибавили темп - разгром 5-6:0 был бы обеспечен

0
pol-black
13 Июня 2021, 01:02

ну если Бельгия решила не показывать вам космический уровень после двух забитых голов, это ещё не значит, что её уровень - "не космос".

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