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Червиченко о сборах России в Австрии: «Это не самая дешёвая страна»

02 Июня 2021, 22:11,

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал ошибкой, что сборная России готовится к чемпионату Европы 2020 года в Австрии. 

Футбольный функционер считает, что раз Санкт-Петербург выбран одним из городов проведения чемпионата Европы 2020 года, то и готовиться можно было там же. А деньги, которые сборная потратила на сборы в Австрии, лучше бы пустить на оборудование трёх-четырёх новых полей в стране. 

В разговоре с журналистами Legalbet Червиченко заявил, что все знают, почему сборы проводятся именно в Австрии, но боятся сказать. 

12 июня сборная России проведёт первый матч на Евро-2020 против Бельгии в Санкт-Петербурге. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Андрей Червиченко
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