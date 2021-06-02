Червиченко о сборах России в Австрии: «Это не самая дешёвая страна»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал ошибкой, что сборная России готовится к чемпионату Европы 2020 года в Австрии.

Футбольный функционер считает, что раз Санкт-Петербург выбран одним из городов проведения чемпионата Европы 2020 года, то и готовиться можно было там же. А деньги, которые сборная потратила на сборы в Австрии, лучше бы пустить на оборудование трёх-четырёх новых полей в стране.

В разговоре с журналистами Legalbet Червиченко заявил, что все знают, почему сборы проводятся именно в Австрии, но боятся сказать.

12 июня сборная России проведёт первый матч на Евро-2020 против Бельгии в Санкт-Петербурге.