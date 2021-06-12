​Сборную Бельгии освистали в Санкт-Петербурге из-за акции в поддержку темнокожих

Футболисты сборной Бельгии перед стартовым свистком в матче против России преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter, отстаивающего права темнокожих. Болельщики, которые пришли на стадион в Санкт-Петербурге, освистали бельгийских футболистов, пока они выражали свою позицию.

Футболисты сборной России, как и ожидалось, преклонять колено не стали.

Следить за матчем Бельгия – Россия во всех красках можно на страницах LiveResult в текстовой трансляции.

Напомним, что для сборных Бельгии и России этот матч является первым на стартовавшем чемпионате Европы.