​Сборную Бельгии освистали в Санкт-Петербурге из-за акции в поддержку темнокожих

|
12 Июня 2021, 22:06,
|
|
Футболисты сборной Бельгии перед стартовым свистком в матче против России преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter, отстаивающего права темнокожих. Болельщики, которые пришли на стадион в Санкт-Петербурге, освистали бельгийских футболистов, пока они выражали свою позицию.
Футболисты сборной России, как и ожидалось, преклонять колено не стали.
Следить за матчем Бельгия – Россия во всех красках можно на страницах LiveResult в текстовой трансляции.
Напомним, что для сборных Бельгии и России этот матч является первым на стартовавшем чемпионате Европы.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Бельгии
Ахахахахах)))) админы,ну вы жжете))))
Что ж такого запрещённого я опубликовал?))))) Это же не я придумал.
Красавцы
Правильно) Ибо нефиг, тута показушничать)))
ай.. а если б кто из наших (допустим сдуру) преклонил колено шобы бы с ним сделали.. )))
Приняли бы в университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.