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​Сборную Бельгии освистали в Санкт-Петербурге из-за акции в поддержку темнокожих

12 Июня 2021, 22:06,

Футболисты сборной Бельгии перед стартовым свистком в матче против России преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter, отстаивающего права темнокожих. Болельщики, которые пришли на стадион в Санкт-Петербурге, освистали бельгийских футболистов, пока они выражали свою позицию. 

Футболисты сборной России, как и ожидалось, преклонять колено не стали. 

Следить за матчем Бельгия – Россия во всех красках можно на страницах LiveResult в текстовой трансляции.

Напомним, что для сборных Бельгии и России этот матч является первым на стартовавшем чемпионате Европы.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии
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Комментарии (5)
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1
Милка
12 Июня 2021, 23:22

Ахахахахах)))) админы,ну вы жжете))))
Что ж такого запрещённого я опубликовал?))))) Это же не я придумал.
Красавцы

0
nevr75
12 Июня 2021, 22:46

Правильно) Ибо нефиг, тута показушничать)))

0
White_Shark
12 Июня 2021, 22:46
У нас адекватная страна. Поправочка - адекватный народ. Когда я признавался в любви к стране, имел ввиду в том числе эти моменты.
1
ингерман
12 Июня 2021, 22:18

ай.. а если б кто из наших (допустим сдуру) преклонил колено шобы бы с ним сделали.. )))

0
Карыч Кар
12 Июня 2021, 22:29

Приняли бы в университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

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