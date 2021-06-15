Карпин: «А какие ещё моменты были у Бельгии, кроме голов?»

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15 Июня 2021, 20:31,
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не считает, что сборная Бельгии тотально доминировала в поединке против России.
Карпин заявил, что Бельгия особо не напрягалась, но из-за этого и не создала много моментов. Забитые мячи получилось после забросов с флангов и индивидуальных ошибок в защите россиян.
На YouTube-канале «Коммент Шоу» Карпин сказал, что если бы Россия случайно забила и при этом сохранила ворота в безопасности, болельщики воспевали бы команду и главного тренера сборной Станислава Черчесова.
Россия проиграла Бельгии со счётом 0:3, это самое просматриваемое телевизионное событие в Москве за неделю.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная России, Валерий Карпин, Сборная Бельгии, Чемпионат Европы-2020
Валера!Вот поэтому наши и обосрались правда не случайно.
Ну и?)) А так-то - привычное дело: заголовок не совсем отражает содержание статьи.