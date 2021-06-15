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Карпин: «А какие ещё моменты были у Бельгии, кроме голов?»

15 Июня 2021, 20:31,

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не считает, что сборная Бельгии тотально доминировала в поединке против России. 

Карпин заявил, что Бельгия особо не напрягалась, но из-за этого и не создала много моментов. Забитые мячи получилось после забросов с флангов и индивидуальных ошибок в защите россиян. 

На YouTube-канале «Коммент Шоу» Карпин сказал, что если бы Россия случайно забила и при этом сохранила ворота в безопасности, болельщики воспевали бы команду и главного тренера сборной Станислава Черчесова. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Валерий Карпин, Сборная Бельгии, Чемпионат Европы-2020
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Комментарии (2)
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0
andi
15 Июня 2021, 21:54

Валера!Вот поэтому наши и обосрались правда не случайно.

1
CELTIC FROST
15 Июня 2021, 21:50

Ну и?)) А так-то - привычное дело: заголовок не совсем отражает содержание статьи.

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