Карпин: «А какие ещё моменты были у Бельгии, кроме голов?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не считает, что сборная Бельгии тотально доминировала в поединке против России.

Карпин заявил, что Бельгия особо не напрягалась, но из-за этого и не создала много моментов. Забитые мячи получилось после забросов с флангов и индивидуальных ошибок в защите россиян.

На YouTube-канале «Коммент Шоу» Карпин сказал, что если бы Россия случайно забила и при этом сохранила ворота в безопасности, болельщики воспевали бы команду и главного тренера сборной Станислава Черчесова.

Россия проиграла Бельгии со счётом 0:3, это самое просматриваемое телевизионное событие в Москве за неделю.