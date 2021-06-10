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Заявка сборной России на Евро-2020 осталась без изменений

10 Июня 2021, 11:58,

Сегодня, 10 июня, расположение национальной команды России покинут несколько футболистов, не вошедших в заявку на чемпионат Европы. Андрей Лунёв, Роман Евгеньев и Илья Самошников не сыграют на турнире.

Таким образом, ранее обнародованная заявка сборной России осталась в прежнем виде.

Евро-2020 стартует в пятницу, 11 июня, поединком между Италией и Турцией. Сборная России проведет стартовый матч в субботу, 12 июня. Соперником подопечных Черчесова будет Бельгия. Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало - 22:00 мск.

Далее российская команда встретится с Финляндией и Данией.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России
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