На Украине будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России

Во Львове состоится фестиваль Lviv Fan Festival, на котором будет запущена акция по матчу первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии.

Организаторы собираются бесплатно наливать пиво болельщикам за голы бельгийцев в ворота российской команды. За каждый результативный удар «красных дьяволов» фанатам будут бесплатно наливать по 100 бокалов алкогольного напитка. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте мероприятия.

Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 12 июня. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.