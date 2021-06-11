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На Украине будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России

11 Июня 2021, 13:50,

Во Львове состоится фестиваль Lviv Fan Festival, на котором будет запущена акция по матчу первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии.

Организаторы собираются бесплатно наливать пиво болельщикам за голы бельгийцев в ворота российской команды. За каждый результативный удар «красных дьяволов» фанатам будут бесплатно наливать по 100 бокалов алкогольного напитка. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте мероприятия.

Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 12 июня. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии
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Комментарии (9)
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0
HG2017
11 Июня 2021, 16:22

Прикол в том, что по другую сторону д(л)нр за игроков в жёлтом будут болеть почти как за своих.

0
HG2017
11 Июня 2021, 16:20

Так непонятно, чьим фанатам то будут наливать? Если фанатам укросборной, то что их занесло на просмотр игр россии и бельгии - халявное пиво? Тогда это норм маркетинг!!

0
crocodile
11 Июня 2021, 15:28

дык ответим жеш на очередную лютую диетскую провокацию мудрым всенародным замером грибов!
некоторым и в лес для ентого не надоть - в голове такой грибъ вырос, шо в дождь можно без зонтика ходить. замерить конечно непросто, но ничо, где надо помогут)
что касается пива за гол в ворота команды, против которой болеют, то подобным акциям уже много лет и проводятся они повсеместно.
помню например один чемпионат мира по регби в НЗ, когда во многих пабах наливали всем болельщикам, чья команда играла против Австралии.
так шта не стоит морщить помидоры.

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2
Мышаев Владимир
11 Июня 2021, 15:24

Сколько же нужно иметь " тараканов"-простите -в голове что бы дойти до такого ?!

6
jUMPER
11 Июня 2021, 14:40

ух ха ха...ну это перемога всем перемогам перемога...пеи Мыкола пыво не хай Россия захлебнется...))) идиотизм...)))

3
Zenituwka
11 Июня 2021, 14:27

Решили споить украинцев? А если честно, то величайшая глупость устраивать такие провокации.

3
ингерман
11 Июня 2021, 14:25

ай а иде отвец керзону? я тож хачу пивка на халявку.. )))

3
ARTUR
11 Июня 2021, 14:07

к чему это ?? вообще то это одна из форм разжигания межнациональной розни , как же люди слепы ..

0
crocodile
11 Июня 2021, 15:29

окстись.

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