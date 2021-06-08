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​Дзюба обратился к фанатам сборной России

08 Июня 2021, 19:23,

Форвард и капитан российской сборной Артём Дзюба сделал обращение к болельщикам после вторничной открытой тренировки команды.

«Спасибо, что пришли. Ждём вас на матчах против Бельгии и Финляндии. Спасибо, что поддерживаете нас», - сказал Дзюба.

Против бельгийцев и финнов сборная России сыграет в Санкт-Петербурге. А вот третий матч группового этапа против датчан команда Станислава Черчесова проведёт в Копенгагене.

Первая игра сборной России на чемпионате Европы пройдёт уже в ближайшую субботу, 12 июня. Что до открытия турнира, то первая игра пройдёт уже в пятницу, 11 июня.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба
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