​Дзюба обратился к фанатам сборной России

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08 Июня 2021, 19:23,
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Форвард и капитан российской сборной Артём Дзюба сделал обращение к болельщикам после вторничной открытой тренировки команды.
«Спасибо, что пришли. Ждём вас на матчах против Бельгии и Финляндии. Спасибо, что поддерживаете нас», - сказал Дзюба.
Против бельгийцев и финнов сборная России сыграет в Санкт-Петербурге. А вот третий матч группового этапа против датчан команда Станислава Черчесова проведёт в Копенгагене.
Первая игра сборной России на чемпионате Европы пройдёт уже в ближайшую субботу, 12 июня. Что до открытия турнира, то первая игра пройдёт уже в пятницу, 11 июня.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба