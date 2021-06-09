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Шунин - о матче с Бельгией: «Приложим все усилия»

09 Июня 2021, 20:24,

Основной вратарь сборной России Антон Шунин обнадёжил болельщиков, что на игру против бельгийской команды футболисты Станислава Черчесова выйдут с максимальным настроем. 

Шунин рассказал, что сборная России уже начала готовиться к Бельгии, разбирать уязвимые места соперника. Вратарь уверен, что команда отдаст все силы на поле, чтобы набрать очки. Также Шунин поблагодарил фанатов за поддержку на открытой тренировке. Слова футболиста передаёт «Спорт-Экспресс».

12 июня Россия начнёт групповой этап финальной части Евро-2020 матчем против сборной Бельгии. В составе бельгийцев под вопросом участие одного из лидеров коллектива Кевина де Брёйне

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Антон Шунин, Чемпионат Европы-2020
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