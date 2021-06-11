Игрок сборной России изолирован из-за сомнительного теста на коронавирус

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11 Июня 2021, 08:32,
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Перед стартом чемпионата Европы-2020 у одного из футболистов сборной России тест на коронавирусную инфекцию дал сомнительный результат. Как сообщается в телеграм-канале «Футбольный Биги», этим игроком является хавбек Андрей Мостовой.
Источник рапортует, что футболист прибыл с национальной командой в Санкт-Петербург, где пройдет встреча первого тура против Бельгии. По прибытии Мостового перевели в режим изоляции.
В ближайшее время Андрей пройдет повторное тестирование на Covid-19.
Матч между сборными России и Бельгии пройдет 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Андрей Мостовой
А если обнаружат вирус то всю команду запрут на 7-10 дней что ли так получается?...
Да твою ж дивизию.... Надеюсь он здоров и допустят. Мостовой заслужил сыграть, парень может добавить скорости в атаке сборной
Позднее время матча это спад активности для некоторых футболистов...