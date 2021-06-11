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Игрок сборной России изолирован из-за сомнительного теста на коронавирус

11 Июня 2021, 08:32,

Перед стартом чемпионата Европы-2020 у одного из футболистов сборной России тест на коронавирусную инфекцию дал сомнительный результат. Как сообщается в телеграм-канале «Футбольный Биги», этим игроком является хавбек Андрей Мостовой.

Источник рапортует, что футболист прибыл с национальной командой в Санкт-Петербург, где пройдет встреча первого тура против Бельгии. По прибытии Мостового перевели в режим изоляции.

В ближайшее время Андрей пройдет повторное тестирование на Covid-19.

Матч между сборными России и Бельгии пройдет 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Андрей Мостовой
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
11 Июня 2021, 10:28

А если обнаружат вирус то всю команду запрут на 7-10 дней что ли так получается?...

0
Zenituwka
11 Июня 2021, 10:20

Да твою ж дивизию.... Надеюсь он здоров и допустят. Мостовой заслужил сыграть, парень может добавить скорости в атаке сборной

0
Бушев Александр
11 Июня 2021, 09:50

Позднее время матча это спад активности для некоторых футболистов...

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