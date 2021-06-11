Игрок сборной России изолирован из-за сомнительного теста на коронавирус

Перед стартом чемпионата Европы-2020 у одного из футболистов сборной России тест на коронавирусную инфекцию дал сомнительный результат. Как сообщается в телеграм-канале «Футбольный Биги», этим игроком является хавбек Андрей Мостовой.

Источник рапортует, что футболист прибыл с национальной командой в Санкт-Петербург, где пройдет встреча первого тура против Бельгии. По прибытии Мостового перевели в режим изоляции.

В ближайшее время Андрей пройдет повторное тестирование на Covid-19.

Матч между сборными России и Бельгии пройдет 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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