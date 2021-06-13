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​Клинсманн разочарован игрой сборной России

13 Июня 2021, 16:32,

Известный в прошлом немецкий футболист Юрген Клинсманн высказался по поводу выступления сборной России в стартовом матче на Евро.

Напомним, что российская национальная команда в субботу вечером пропустила три безответных мяча от Бельгии.

«Я очень разочарован выступлением сборной России. Это не та команда, которая три года назад играла на чемпионате мира. Тогда они были энергичны и смелы, а сейчас у них не было характера и воли к борьбе», - высказался Клинсманн для ESPN.

16 июня сборная России попытается реабилитироваться в глазах своих фанатов в игре против Финляндии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Юрген Клинсманн
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Комментарии (2)
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0
ингерман
13 Июня 2021, 16:49

ай а ему что за дело? чё теплое местечко можец уйтить.. )))

0
Zenituwka
13 Июня 2021, 16:41

Сложно быть смелым когда в центре обороны воздух, а на воротах дырка. Я вообще удивлен, как после первого пропущенного вся сборная не встала у своих ворот, ведь с такой обороной от ворот отходить страшно))

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