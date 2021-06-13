​Клинсманн разочарован игрой сборной России

Известный в прошлом немецкий футболист Юрген Клинсманн высказался по поводу выступления сборной России в стартовом матче на Евро.

Напомним, что российская национальная команда в субботу вечером пропустила три безответных мяча от Бельгии.

«Я очень разочарован выступлением сборной России. Это не та команда, которая три года назад играла на чемпионате мира. Тогда они были энергичны и смелы, а сейчас у них не было характера и воли к борьбе», - высказался Клинсманн для ESPN.

16 июня сборная России попытается реабилитироваться в глазах своих фанатов в игре против Финляндии.