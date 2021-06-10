Кудряшов восстанавливается с опережением графика и может сыграть с финнами

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов из-за травмы не сыграет против сборной Бельгии, но имеет все шансы появиться на поле в игре с финнами, а полностью будет готов к заключительному поединку групповой стадии против Дании.

Илья Самошников сегодня работал в общей группе. У него все в порядке со здоровьем, но только игрок не включен в заявку на турнир, сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги».

Андрей Лунёв прибыл с командой в Санкт-Петербург, но только лишь для того, чтобы вернуться домой. На Евро-2020 он не попадает.

Что касается физического состояния, у команды отличные показатели, сравнимые с финальной частью чемпионата мира 2018 года.