Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Кудряшов восстанавливается с опережением графика и может сыграть с финнами

10 Июня 2021, 22:25,

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов из-за травмы не сыграет против сборной Бельгии, но имеет все шансы появиться на поле в игре с финнами, а полностью будет готов к заключительному поединку групповой стадии против Дании.

Илья Самошников сегодня работал в общей группе. У него все в порядке со здоровьем, но только игрок не включен в заявку на турнир, сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги».

Андрей Лунёв прибыл с командой в Санкт-Петербург, но только лишь для того, чтобы вернуться домой. На Евро-2020 он не попадает.

Что касается физического состояния, у команды отличные показатели, сравнимые с финальной частью чемпионата мира 2018 года.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Андрей Лунёв, Фёдор Кудряшов, Илья Самошников
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков