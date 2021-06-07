​Де Брёйне имеет шансы сыграть против России

Лидер сборной Бельгии Кевин де Брёйне имеет шансы сыграть в первом матче команды на чемпионате Европы против России. Об этом сообщил главный тренер команды Роберто Мартинес.

Напомним, де Брёйне в финале Лиги чемпионов получил перелом носа и глазницы. На днях игрок перенёс небольшую операцию.

«Как только нам дадут зелёный свет, он будет интегрирован в команду. Пока я не рассчитываю, что он сможет сыграть в первом матче, но это может измениться, потому что он хорошо адаптируется к своей индивидуальной программе. Пока мы не будем вдаваться в сроки выздоровления Кевин», - цитирует Мартинеса The Guardian.

Роберто Мартинес также отметил, что де Брёйне не должна понадобиться защитная маска для игры, учитывая сильную структуру его лица.

Сборные Бельгии и России сыграют 12 июня.