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​Де Брёйне имеет шансы сыграть против России

07 Июня 2021, 18:58,

Лидер сборной Бельгии Кевин де Брёйне имеет шансы сыграть в первом матче команды на чемпионате Европы против России. Об этом сообщил главный тренер команды Роберто Мартинес.

Напомним, де Брёйне в финале Лиги чемпионов получил перелом носа и глазницы. На днях игрок перенёс небольшую операцию.

«Как только нам дадут зелёный свет, он будет интегрирован в команду. Пока я не рассчитываю, что он сможет сыграть в первом матче, но это может измениться, потому что он хорошо адаптируется к своей индивидуальной программе. Пока мы не будем вдаваться в сроки выздоровления Кевин», - цитирует Мартинеса The Guardian.

Роберто Мартинес также отметил, что де Брёйне не должна понадобиться защитная маска для игры, учитывая сильную структуру его лица.

Сборные Бельгии и России сыграют 12 июня.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне, Роберто Мартинес
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