Сборная России сделала лишь один удар в створ по воротам бельгийцев, его нанёс защитник

Сборная России по футболу начала ЕВРО 2020 с провальной игры против Бельгии, уступив со счётом 0:3.

Более того, всего россияне лишь один раз пробили в створ ворот Тибо Куртуа. Примечательно, что этим ударом отметился защитник Марио Фернандес в первом тайме. Всего же россияне нанесли пять ударов.

Бельгия ответила на это девятью ударами, четыре из которых оказались прицельными. Голы на своё счёт в составе «красных дьяволов» записали Менье и Лукаку, оформивший дубль.

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