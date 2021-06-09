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Черчесов: «На Евро сборная России должна показать максимум, равнодушных не будет»

09 Июня 2021, 09:26,

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы-2020.

«Команда должна показать свой максимум. Счет может быть разным, но отношение к делу всегда понятно. Равнодушных в нашей команде на турнире не будет», - приводит слова специалиста издание Sport24.

Напомним, что на чемпионате Европы сборная России попала в одну группу с национальными командами Дании, Бельгии и Финляндии. Первую встречу подопечные Черчесова проведут против бельгийцев в субботу, 12 июня. Игра пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
09 Июня 2021, 09:34

Лысый произнёс очередную банальность. А на деле будет - "ваши ожидания — ваши проблемы".

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