Черчесов: «На Евро сборная России должна показать максимум, равнодушных не будет»

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы-2020.

«Команда должна показать свой максимум. Счет может быть разным, но отношение к делу всегда понятно. Равнодушных в нашей команде на турнире не будет», - приводит слова специалиста издание Sport24.

Напомним, что на чемпионате Европы сборная России попала в одну группу с национальными командами Дании, Бельгии и Финляндии. Первую встречу подопечные Черчесова проведут против бельгийцев в субботу, 12 июня. Игра пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.