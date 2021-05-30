Анри вернулся в сборную Бельгии

Великий в прошлом форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри вернулся в национальную команду Бельгии, где будет работать в штабе Роберто Мартинеса. Француз пребывал в этой роли с 2016 по 2018 год, после чего попытался работать главным тренером в «Монако» и клубе МЛС «Монреаль Импакт».

Напомним, что 43-летний Анри в последнее время также запомнился бойкотом соцсетей, которые, по его мнению, проявляют недостаточно упорства в борьбе с расизмом.

Первым официальным матчем для бельгийцев после возвращения Анри станет поединок против сборной России на чемпионате Европы. Он состоится 12 июня.