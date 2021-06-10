Черчесов - об игре против Бельгии: «День открытых дверей в День России устраивать нельзя»

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал интервью в преддверии первого матча на чемпионате Европы против национальной команды Бельгии.

«Бельгийцы - фавориты на бумаге, но это футбол. День открытых дверей в День России устраивать нельзя», - заявил главный тренер в интервью Youtube-каналу Соловьёв LIVE.

Матч Бельгия - Россия пройдет в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано в 22:00 по московскому времени.

Второй матч российская команда проведет против Финляндии 16 июня. В заключительном поединке групповой стадии подопечные Черчесова встретятся с Данией. Игра состоится в Копенгагене 21 июня.

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