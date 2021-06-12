Бельгийские СМИ: «Россия должна быть уничтожена даже без Азара, де Брёйне и Витселя»

На страницах бельгийского издания Nieuwsblad вышел материал, посвященный предстоящему поединку Евро-2020 против команды России. Статью озаглавили следующим образом: «Даже без Азара, де Брёйне и Витселя Россия должна быть уничтожена: дело в классе».

«Многие болельщики посмотрят эту игру. Нам нельзя терять очки, ведь неудача может серьезно повлиять на дальнейшую судьбу команды на Евро. Россия - это не тот соперник, который сможет играть на равных более 15 минут. На этом турнире есть как минимум десять сборных, превосходящих Россию в классе», - говорится в статье.

Бельгия сыграет против России сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало - 22:00 мск.

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