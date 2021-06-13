​Депутат Малинкович – о результате сборной: «Точно замешана третья сторона, футболистов могли напоить или облучить»

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13 Июня 2021, 13:58,
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Депутат Сергей Малинкович уверен, что в результате сборной России в виде поражения от Бельгии со счётом 0:3 замешана третья сторона. Об этом он рассказал sport24.
«Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду», - поделился своим мнением лидер партии «Коммунисты России».
Малинкович также предложил внедрить в сборную России нескольких сотрудников ФСБ.
Напомним, матч сборных России и Бельгии проходил в субботу вечером. За «красных дьяволов» голы забили Ромелу Лукаку, оформивший дубль, а также Тома Мёнье, который ещё в первом тайме вышел на замену.
Второй матч на Евро сборная России проведёт 16 июня. Соперником команды Станислава Черчесова будут финны.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сергей Малинкович
мне кажется,шо левая щтанга подыгрывает сопернику!)))
сцукер... а я то наивный голову сломал...а оно вононо хто чё...))) ну энто усе обесняет...))) вона хде собакин зарыт...)))
Насчет сотрудников ФСБ полностью согласен - вставят некоторым однокашникам Кокорина мозги.
Ну прям Кривое зеркало :))) Сказал что пёрднул!
байдын, прекрати!
видя из сезона в сезон реальный уровень этих мастеров кожаной флейты, с гораздо большей долей уверенности можнопредположить, что им сыпанули лошадиную дозу чего-то как раз на домашнем ЧМ :)
смех смехом, а ведь это шапито возникает не на пустом месте. человечек знает, где живет.
ай поточняк - факт.. это непросто факт.. так оно и было на самом деле.. (с) )))
Разве что мочой молодого поросёнка. Какую чушь несут "народные избранники"!