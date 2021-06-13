Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Депутат Малинкович – о результате сборной: «Точно замешана третья сторона, футболистов могли напоить или облучить»

13 Июня 2021, 13:58,

Депутат Сергей Малинкович уверен, что в результате сборной России в виде поражения от Бельгии со счётом 0:3 замешана третья сторона. Об этом он рассказал sport24.

«Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду», - поделился своим мнением лидер партии «Коммунисты России».

Малинкович также предложил внедрить в сборную России нескольких сотрудников ФСБ.

Напомним, матч сборных России и Бельгии проходил в субботу вечером. За «красных дьяволов» голы забили Ромелу Лукаку, оформивший дубль, а также Тома Мёнье, который ещё в первом тайме вышел на замену.

Второй матч на Евро сборная России проведёт 16 июня. Соперником команды Станислава Черчесова будут финны.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сергей Малинкович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (7)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
zurukukkk
13 Июня 2021, 14:52

мне кажется,шо левая щтанга подыгрывает сопернику!)))

0
jUMPER
13 Июня 2021, 14:50

сцукер... а я то наивный голову сломал...а оно вононо хто чё...))) ну энто усе обесняет...))) вона хде собакин зарыт...)))

0
Антидыня
13 Июня 2021, 14:48

Насчет сотрудников ФСБ полностью согласен - вставят некоторым однокашникам Кокорина мозги.

30 000 рублей Получить Бонус для новичков ОлимпБет
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
Bourgignon Alex
13 Июня 2021, 14:44

Ну прям Кривое зеркало :))) Сказал что пёрднул!

1
crocodile
13 Июня 2021, 14:35

байдын, прекрати!
видя из сезона в сезон реальный уровень этих мастеров кожаной флейты, с гораздо большей долей уверенности можнопредположить, что им сыпанули лошадиную дозу чего-то как раз на домашнем ЧМ :)
смех смехом, а ведь это шапито возникает не на пустом месте. человечек знает, где живет.

2
ингерман
13 Июня 2021, 14:21

ай поточняк - факт.. это непросто факт.. так оно и было на самом деле.. (с) )))

2
Карыч Кар
13 Июня 2021, 14:03

Разве что мочой молодого поросёнка. Какую чушь несут "народные избранники"!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков