​Депутат Малинкович – о результате сборной: «Точно замешана третья сторона, футболистов могли напоить или облучить»

Депутат Сергей Малинкович уверен, что в результате сборной России в виде поражения от Бельгии со счётом 0:3 замешана третья сторона. Об этом он рассказал sport24.

«Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду», - поделился своим мнением лидер партии «Коммунисты России».

Малинкович также предложил внедрить в сборную России нескольких сотрудников ФСБ.

Напомним, матч сборных России и Бельгии проходил в субботу вечером. За «красных дьяволов» голы забили Ромелу Лукаку, оформивший дубль, а также Тома Мёнье, который ещё в первом тайме вышел на замену.

Второй матч на Евро сборная России проведёт 16 июня. Соперником команды Станислава Черчесова будут финны.