Назван размер призовых игроков сборной Бельгии

Бельгийские СМИ узнали размер призовых для своей национальной команды. Футболисты, попавшие в заявку на чемпионат Европы 2020 года, гарантированно получат по 42 тысячи Евро за участие в турнире. Выход из группы оценивается почти в два выше - 90 тысяч. Следующий этап - уже 170 тысяч евро. Попадание в полуфинал обогатит футболистов на 290 тысяч, а в решающий матч соревнований - уже 370 тыс. евро. Победа же на Евро-2020 оценивается для каждого футболиста команды Роберто Мартинеса в 435 тысяч евро. Такие данные приводит HLN.

На групповой стадии сборная Бельгии сразится с Россией, Данией и Финляндией.