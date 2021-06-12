Головин: «Первый шаг - игра с Бельгией, большой шаг - выход в плей-офф»

Хавбек сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от выступления национальной команды на стартовавшем чемпионате Европы-2020.

«Будем делать все шаг за шагом. Первый шаг - игра с Бельгией. Большой шаг - выход в плей-офф. Думаем об этом, далеко забегать не хочется», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Сборная России сыграет против команды Бельгии в субботу, 12 июня, на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало - 22:00 по местному времени.

Также соперниками подопечных Черчесова по группе B являются сборные Финляндии и Дании.

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