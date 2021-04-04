В каком составе сборная России поедет на Евро

Следующие официальные матчи сборная России проведёт на чемпионате Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, в каком составе на турнир поедет дружина Станислава Черчесова.

До старта чемпионата Европы осталось несколько месяцев, и уже скоро Станиславу Черчесову придётся определяться с заявкой на Евро. Как правило, в состав попадают 23 футболиста, но в этом году из-за коронавируса число может быть увеличено до 25. В заявке точно будут 3 вратаря, а вот количество полевых футболистов может разниться от выбора тренера. Исходя из практики, Черчесов наверняка возьмёт трио нападающих. Остальными будут защитники и полузащитники.

Вратари

Антон Шунин, Сослан Джанаев, Матвей Сафонов

На этой позиции конкуренция будет довольно серьёзной, но лишь за место в заявку. Первым номером сборной России на турнире будет Антон Шунин, если только Игорь Акинфеев не примет решение вернуться. Должен Черчесов взять на Евро и молодого голкипера, чтобы тот получил опыт. Между Матвеем Сафоновым и Александром Максименко тренер предпочитает краснодарца, так что если южанин наберёт форму, то его появление вероятно. Остаётся ещё одна вакансия, на которую много претендентов — Гилерме, Сослан Джанаев, Андрей Лунев и даже Юрий Дюпин. При прочих равных Черчесов, скорее всего, выберет сочинца.

Защитники

Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Игорь Дивеев (Роман Евгеньев)

Больших вопросов по защитникам нет, так как в России не самый широкий выбор. Вряд ли на Евро поедет Александр Жиров. Молодёжная команда свой цикл закончила, так что скорее стоит ждать появления Игоря Дивеева или Романа Евгеньева. При этом у «армейца», кажется, шансов чуть больше. Если заявка будет увеличена до 25 человек, то динамовцу тоже место найдётся. Велик соблазн вычеркнуть Романа Нойштедтера, но Черчесов уж слишком любит его и вряд ли откажется от его услуг.

Теоретически в список можно включить Павла Маслова, который может закрыть позиции в центре и на фланге. Однако Черчесов его ещё ни разу не вызывал, а экспериментировать он не любит. Скорее первыми запасными можно считать Илью Кутепова в центр и Дмитрия Живоглядова — на фланг.

Полузащитники

Александр Головин, Алексей Миранчук, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Алексей Ионов, Даниил Фомин (Андрей Мостовой)

В средней линии также вряд ли стоит ждать сюрпризов. Здесь точно появится Рифат Жемалетдинов, который набрал сумасшедшую форму и пробился в состав сборной. Черчесов наверняка ждёт выздоровления Антона Миранчука, который должен оказаться в составе. Выбор, наверное, может быть между Ионовым, Фоминым и Мостовым. При заявке в 25 футболистов места будут всем, при 23 — лишним кажется зенитовец. Фомин очень хорош в этом сезоне, а Ионов выглядит любимчиком Черчесова.

Правда, в средней линии есть одно неизвестное слагаемое. Если Денис Черышев чудесным образом выздоровеет и наберёт форму, то точно попадёт на Евро. Пока с трудом верится, что сойдутся оба фактора, но исключать вероятность не стоит. В этом случае позиции Ионова покачнутся.

Нападающие

Артём Дзюба, Александр Соболев, Антон Заболотный

Тактика сборной России заточена на игру на высокого нападающего, так что в линии атаки стоит ждать набора похожих исполнителей. После того как Николай Комличенко потерял место в основе «Динамо», Черчесова не осталось выбора. В этом смысле линия атаки выглядит самой предсказуемой. Пошатнуть выбор Черчесова могут либо травмы, либо если Чалов или Смолов в оставшихся матчах будут штамповать хет-трик за хет-триком.

Андрей Центров