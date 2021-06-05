Кирьяков: «Сегодня была тренировка, от которой единственная польза»

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал итоги победного для россиян товарищеского матча против Болгарии.

«Стоит сказать, что большинство наших ключевых футболистов играло вполсилы. Это бросалось в глаза. Я считаю, что это нормально, по себе знаю: всегда подготовительные матчи к большим турнирам играют с опаской получить травму. Где-то игроки не шли в единоборства, это было видно невооружённым взглядом. Поэтому делать какие-то выводы нецелесообразно.

Да, можно было наиграть какую-то модель перед матчем с Бельгией. Но все-таки соперник под такую модель никак не подходил. Думаю, наши соперники сегодня действовали в таком ключе, в котором мы будем играть против Бельгии. Мы вновь видели схему в 5 защитников, скорее всего так и выйдем против бельгийцев. Хотя Черчесов известен тем, что может придумать что-то новое и сыграть в более атакующем ключе. Но в принципе, судя по контрольным играм, будем играть осторожно. Сегодня была тренировка, от которой единственная польза - это поддержание игрового тонуса.

Мы видели много замен, все игроки получили своё игровое время. Поэтому говорить о тактических моментах не имеет смысла. Тут просто дали шанс всем. Провели хорошую тренировку и теперь будут готовиться к бельгийцам. На этой неделе и тактика будет разбираться, и различные розыгрыши наигрываться у своих и чужих ворот», - сказал Кирьяков.