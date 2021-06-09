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​Газзаев надеется, что сборная России дойдёт до полуфинала Евро

09 Июня 2021, 14:48,

Известный тренер Валерий Газзаев высказался по поводу задач сборной России на чемпионате Европы, стартующем уже в ближайшую пятницу. Газзаев рассказал «Комсомольской правде», что всерьёз надеется на выход команды Станислава Черчесова в полуфинал, учитывая тот факт, что на чемпионате мира сборная добралась до четвертьфинала.

Первую игру на континентальном футбольном форуме сборная России проведёт в субботу, 12 июня. Соперником команды Станислава Черчесова будет национальная команда Бельгии. Также в одном квартете с российской сборной выступят команды Дании и Финляндии.

Если брать чемпионаты Европы, то лучшего результата сборная России добилась в 2008 году, когда смогла дойти до 1/2 финала.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Валерий Газзаев
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Комментарии (5)
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0
CELTIC FROST
09 Июня 2021, 16:18

Уже столько лет читаю о надеждах этого товар... простите, господина-депутата. Как правило, оправдываются они максимум в процентах 10 случаев.

1
Zenituwka
09 Июня 2021, 16:06

Не стоит на это надеяться. Сборная России это середняк из середняков Европы. Только при огромном везении есть шанс дойти до полуфинала, но и такое везение мало того что надо заслужить, так ещё и случается оно крайне редко.

0
Aleksandr Aleksandr
09 Июня 2021, 15:48

Как много в нашей жизни идиотов!

0
KLINSMANN
09 Июня 2021, 14:57
а усы сбреет если не дойдёт?)
0
CELTIC FROST
09 Июня 2021, 16:17

Зачем, ведь он еще тот таракан)

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