​Газзаев надеется, что сборная России дойдёт до полуфинала Евро

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09 Июня 2021, 14:48,
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Известный тренер Валерий Газзаев высказался по поводу задач сборной России на чемпионате Европы, стартующем уже в ближайшую пятницу. Газзаев рассказал «Комсомольской правде», что всерьёз надеется на выход команды Станислава Черчесова в полуфинал, учитывая тот факт, что на чемпионате мира сборная добралась до четвертьфинала.
Первую игру на континентальном футбольном форуме сборная России проведёт в субботу, 12 июня. Соперником команды Станислава Черчесова будет национальная команда Бельгии. Также в одном квартете с российской сборной выступят команды Дании и Финляндии.
Если брать чемпионаты Европы, то лучшего результата сборная России добилась в 2008 году, когда смогла дойти до 1/2 финала.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Валерий Газзаев
Уже столько лет читаю о надеждах этого товар... простите, господина-депутата. Как правило, оправдываются они максимум в процентах 10 случаев.
Не стоит на это надеяться. Сборная России это середняк из середняков Европы. Только при огромном везении есть шанс дойти до полуфинала, но и такое везение мало того что надо заслужить, так ещё и случается оно крайне редко.
Как много в нашей жизни идиотов!
Зачем, ведь он еще тот таракан)