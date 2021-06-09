​Газзаев надеется, что сборная России дойдёт до полуфинала Евро

Известный тренер Валерий Газзаев высказался по поводу задач сборной России на чемпионате Европы, стартующем уже в ближайшую пятницу. Газзаев рассказал «Комсомольской правде», что всерьёз надеется на выход команды Станислава Черчесова в полуфинал, учитывая тот факт, что на чемпионате мира сборная добралась до четвертьфинала.

Первую игру на континентальном футбольном форуме сборная России проведёт в субботу, 12 июня. Соперником команды Станислава Черчесова будет национальная команда Бельгии. Также в одном квартете с российской сборной выступят команды Дании и Финляндии.

Если брать чемпионаты Европы, то лучшего результата сборная России добилась в 2008 году, когда смогла дойти до 1/2 финала.