​Федун: «Российскому футболу пора оттолкнуться от дна»

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12 Июня 2021, 19:23,
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Владелец «Спартака» Леонид Федун сказал несколько слов по поводу своих ожиданий перед первым матчем российской сборной на Евро-2020. Напомним, в субботу вечером подопечные Станислава Черчесова скрестят шпаги с командой Бельгии.
«Мы, что называется, дна уже достигли. Пора оттолкнуться и двигаться вверх. Надеюсь, на Евро у нас это получится», - высказался Федун в интервью для «Спорт-Экспресса».
Стоит сказать, что в последние годы российские клубы показывали неудовлетворительные результаты на еврокубковой арене. Даже сильнейшей команде России – питерскому «Зениту» – не удавалось пробиться в еврокубковую весну.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Леонид Федун