​Федун: «Российскому футболу пора оттолкнуться от дна»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сказал несколько слов по поводу своих ожиданий перед первым матчем российской сборной на Евро-2020. Напомним, в субботу вечером подопечные Станислава Черчесова скрестят шпаги с командой Бельгии.

«Мы, что называется, дна уже достигли. Пора оттолкнуться и двигаться вверх. Надеюсь, на Евро у нас это получится», - высказался Федун в интервью для «Спорт-Экспресса».

Стоит сказать, что в последние годы российские клубы показывали неудовлетворительные результаты на еврокубковой арене. Даже сильнейшей команде России – питерскому «Зениту» – не удавалось пробиться в еврокубковую весну.