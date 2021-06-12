Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии

Сборная России стартовала на чемпионате Европы с безнадёжного поражения от бельгийцев. Ещё в первом тайме наши футболисты сами себе привезли два пропущенных мяча, которые и предопределили исход поединка.

Субботним вечером сборная России стартовала на чемпионате Европы. Первым соперником нашей команды стал, пожалуй, фаворит нашей группы В и один из главных претендентов на победу на Евро – дружина из Бельгии. И хотя гостям (кстати, номинально они были хозяевами) не могли помочь в этом матче Кевин де Брёйне и Аксель Витсель, а Эден Азар остался в запасе, всё же больше шансов на победу было именно у подопечных Роберто Мартинеса.

Станислав Черчесов предсказуемо выбрал довольно оборонительную формацию. На поле с первых минут в средней линии вышли Зобнин, Баринов (он оказался именно в средней линии) и Оздоев. По сути, за атаку же отвечали лишь Головин да Дзюба. Помогать им также должен был Кузяев, хотя скорее и его скорее стоило бы отнести к разрушителям.

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Матч начался в невысоком темпе. Россияне явно не собирались раскрываться, а бельгийцы будто бы присматривались. К сожалению, первый же момент у наших ворот привёл к пропущенному голу. После закидушки в штрафную Семёнов неловко задел мяч и пропустил его между ног на Лукаку, который оказался с глазу на глаз с Шуниным. Бельгиец таким подарком воспользовался, пробив в угол. Самое обидное заключается в том, что не тронь Семёнов футбольный снаряд, то Лукаку оказался бы в офсайде. Кстати, это стал первый мяч на нынешнем Евро, забитый в первом тайме.

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Сборная России могла быстро сравнять результат. Наши ребята заработали угловой, и после навеса Фернандес выиграл борьбу и без помех пробил, но точно в руки Куртуа. Вскоре подопечные Черчесова провели ещё одну неплохую атаку. После навеса слева Дзюба выиграл борьбу и отбросил мяч Оздоеву, но тот пробил совсем неточно. В ответ Лукаку едва не оформил дубль. Семёнов обрезался на своей половине, и форвард бельгийцев убегал на рандеву с Шуниным, но Джикия в последний момент в подкате выбил мяч, а после атаки вторым темпом последовал удар выше.

В середине тайма столкновение Кузяева и Кастаня в воздухе вынудило обе команды делать замены. Черчесов выпустил Черышева, который должен был помочь нашей атакующей группе. У бельгийцев же на поле выше Менье, который вскоре забил второй гол в наши ворота. После довольно безобидной подачи с фланга Шунин вместо того, чтобы забрать мяч, отбил его прямо перед собой в зону, где оказался бельгиец. Менье оставалось просто не промахнуться мимо пустых ворот.

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У сборной России ничего не получалось в игре, а до перерыва Черчесову пришлось делать ещё одну вынужденную замену. Жирков не смог продолжить игру, и его место занял Вячеслав Караваев. В компенсированное время к первому тайму счёт едва не стал разгромным. Карраско слева вошёл в штрафную, обыграл нескольких наших защитников, но пробил выше перекладины. В итоге, на перерыв мы ушли, уступая в счёте 0:2. На второй тайм сборная России вышла с тремя центральными защитниками – Дивеев сменил Оздоева.

Второй тайм россияне начали с удара по воротам уже на 25-й секунде. Черышев протащил мяч к чужой штрафной, откатил его Зобнину, который пальнул мимо цели. Вообще наша команда вышла заряженной и провела ещё несколько потенциально интересных атак, которые, к сожалению, ничем так и не закончились. Уже к середине второго тайма Черчесов исчерпал лимит замен, выпустив Мухина и Миранчука.

И всё же второй тайм выглядел довольно скучно. Бельгийцы никуда не торопились и отдали инициативу нашей команде. Россияне же просто ничего не могли. При этом подопечным Черчесова не хватало сил – игроки выглядели сильно уставшими и просто не могли ускоряться в атаку при перехвате мяча.

В концовке встречи бельгийцы забили и третий мяч. После передачи из центра Лукаку легко убежал от Дивеева, оказался с глазу на глаз с Шуниным и пробил точно в цель. Так и осталось загадкой, что в этом эпизоде делала наша опорная зона. Россияне вскоре заработали право на штрафной недалеко от ворот Куртуа, но Миранчук в створ не попал. В итоге, безнадёжное и заслуженное поражение сборной России.

В следующем туре наша сборная вновь сыграет в Санкт-Петербурге, на этот раз против финской команды. Учитывая, что «суоми» начали турнир с завоёванных трёх очков, победа становится для нашей дружины просто жизненно необходима. Бельгийцы же отправляются в Копенгаген в гости к датчанам.