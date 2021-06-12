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Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии

12 Июня 2021, 23:55,

Сборная России стартовала на чемпионате Европы с безнадёжного поражения от бельгийцев. Ещё в первом тайме наши футболисты сами себе привезли два пропущенных мяча, которые и предопределили исход поединка.

Протокол игры  
Бельгия 3:0 РОССИЯ
(1:0) Лукаку Ромелу 10'  
(2:0) Мёнье Тома 34'  
(3:0) Лукаку Ромелу 88'  
Куртуа Тибо Алдервейрельд Тоби Боята Дедрик Вертонген Ян   77' (Прат Деннис (   77') Кастань Тимоти   27' (Мёнье Тома (   27') Дендонкер Леандер Тилеманс Юри Азар Торган Мертенс Дрис   72' (Азар Эден (   72') Лукаку Ромелу Карраско Янник   77' (Вермален Томас (   77')
Запасные: Селс Матц Денайер Джейсон Бентеке Кристиан Бачуайи Миши Шадли Насер Докю Жереми Миньоле Симон Троссар Леандро
Шунин Антон Фернандес Марио Семёнов Андрей Джикия Георгий Жирков Юрий   43' (Караваев Вячеслав (   43') Оздоев Магомед Баринов Дмитрий   46' (Дивеев Игорь (   46') Зобнин Роман   63' (Мухин Максим (   63') Головин Александр Кузяев Далер   30' (Черышев Денис (   30' Миранчук Алексей   63') Дзюба Артём
Запасные: Соболев Александр Сергеевич Дюпин Юрий Сафонов Матвей Жемалетдинов Рифат Евгеньев Роман Заболотный Антон Ионов Алексей
12 июня. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Субботним вечером сборная России стартовала на чемпионате Европы. Первым соперником нашей команды стал, пожалуй, фаворит нашей группы В и один из главных претендентов на победу на Евро – дружина из Бельгии. И хотя гостям (кстати, номинально они были хозяевами) не могли помочь в этом матче Кевин де Брёйне и Аксель Витсель, а Эден Азар остался в запасе, всё же больше шансов на победу было именно у подопечных Роберто Мартинеса.

Станислав Черчесов предсказуемо выбрал довольно оборонительную формацию. На поле с первых минут в средней линии вышли Зобнин, Баринов (он оказался именно в средней линии) и Оздоев. По сути, за атаку же отвечали лишь Головин да Дзюба. Помогать им также должен был Кузяев, хотя скорее и его скорее стоило бы отнести к разрушителям.

⚽ Турнирная таблица ЕВРО 2020

Матч начался в невысоком темпе. Россияне явно не собирались раскрываться, а бельгийцы будто бы присматривались. К сожалению, первый же момент у наших ворот привёл к пропущенному голу. После закидушки в штрафную Семёнов неловко задел мяч и пропустил его между ног на Лукаку, который оказался с глазу на глаз с Шуниным. Бельгиец таким подарком воспользовался, пробив в угол. Самое обидное заключается в том, что не тронь Семёнов футбольный снаряд, то Лукаку оказался бы в офсайде. Кстати, это стал первый мяч на нынешнем Евро, забитый в первом тайме.

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Сборная России могла быстро сравнять результат. Наши ребята заработали угловой, и после навеса Фернандес выиграл борьбу и без помех пробил, но точно в руки Куртуа. Вскоре подопечные Черчесова провели ещё одну неплохую атаку. После навеса слева Дзюба выиграл борьбу и отбросил мяч Оздоеву, но тот пробил совсем неточно. В ответ Лукаку едва не оформил дубль. Семёнов обрезался на своей половине, и форвард бельгийцев убегал на рандеву с Шуниным, но Джикия в последний момент в подкате выбил мяч, а после атаки вторым темпом последовал удар выше.

В середине тайма столкновение Кузяева и Кастаня в воздухе вынудило обе команды делать замены. Черчесов выпустил Черышева, который должен был помочь нашей атакующей группе. У бельгийцев же на поле выше Менье, который вскоре забил второй гол в наши ворота. После довольно безобидной подачи с фланга Шунин вместо того, чтобы забрать мяч, отбил его прямо перед собой в зону, где оказался бельгиец. Менье оставалось просто не промахнуться мимо пустых ворот.

Embed from Getty Images

У сборной России ничего не получалось в игре, а до перерыва Черчесову пришлось делать ещё одну вынужденную замену. Жирков не смог продолжить игру, и его место занял Вячеслав Караваев. В компенсированное время к первому тайму счёт едва не стал разгромным. Карраско слева вошёл в штрафную, обыграл нескольких наших защитников, но пробил выше перекладины. В итоге, на перерыв мы ушли, уступая в счёте 0:2. На второй тайм сборная России вышла с тремя центральными защитниками – Дивеев сменил Оздоева.

Второй тайм россияне начали с удара по воротам уже на 25-й секунде. Черышев протащил мяч к чужой штрафной, откатил его Зобнину, который пальнул мимо цели. Вообще наша команда вышла заряженной и провела ещё несколько потенциально интересных атак, которые, к сожалению, ничем так и не закончились. Уже к середине второго тайма Черчесов исчерпал лимит замен, выпустив Мухина и Миранчука.

И всё же второй тайм выглядел довольно скучно. Бельгийцы никуда не торопились и отдали инициативу нашей команде. Россияне же просто ничего не могли. При этом подопечным Черчесова не хватало сил – игроки выглядели сильно уставшими и просто не могли ускоряться в атаку при перехвате мяча.

В концовке встречи бельгийцы забили и третий мяч. После передачи из центра Лукаку легко убежал от Дивеева, оказался с глазу на глаз с Шуниным и пробил точно в цель. Так и осталось загадкой, что в этом эпизоде делала наша опорная зона. Россияне вскоре заработали право на штрафной недалеко от ворот Куртуа, но Миранчук в створ не попал. В итоге, безнадёжное и заслуженное поражение сборной России.

В следующем туре наша сборная вновь сыграет в Санкт-Петербурге, на этот раз против финской команды. Учитывая, что «суоми» начали турнир с завоёванных трёх очков, победа становится для нашей дружины просто жизненно необходима. Бельгийцы же отправляются в Копенгаген в гости к датчанам.

Андрей Центров

0

Заслуженно ли проиграла сборная России Бельгии?

Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии
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Комментарии (25)
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0
Fat32
13 Июня 2021, 00:22

Я у России вообще команды не увидел. Как будто только вчера собрали с бору по сосенке, а сегодня выпустили номер отбыть. Хоть бы индивидуально что-то могли, так ведь и этого нет! Шунин - никакой не уровень сборной, тот же Гилерме даже в его нынешнем состоянии был бы лучше. Семенову выдать орден Врага Народа первой степени. Жиркова срочно на пенсию - вроде бы и хочет, но уже не может. "Иностранцы" вообще непонятно чем там в заграницах занимаются, Миранчук в России лучше играл... и так по всем пунктам. Про нападение и говорить не хочется - его просто не было. Славно поработал тренер, ничего не скажешь.

0
jUMPER
13 Июня 2021, 00:19

С праздником...с днем независимости РОССИИ!
матч огонь...наша сбродная не удержима... патаму чта ни хто ея не держит...))) сыну гор ышо один орден...кумирам миливонов - наградное пособие по 1 мульту зелени.
ну а гланое не унывать...второе место в группе уже обеспечили себе т.к. дезорентировали будущих соперников... так чта усе впоряде...))) уверенно идем в светлое будущее Росейскога хфутбола. ХАУ! Ну а бельгицы пусть идут в эротическое пешее путешествие...играть вони не умеюц.

0
kalibr
13 Июня 2021, 00:18

Семёнов - Шунин - Шунин, вот кто автор голов.
Я бы призадумался о смене вратаря на матч с финнами.
Выделить по большому счёту некого, если только иногда Джикию и Фернандеса за единственный более-менее удар в створ.

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0
Bourgignon Alex
13 Июня 2021, 00:18

Что и требовалось доказать... Пока футболом будут руководить дюковы да прядкины, сборную будет тренировать лысый бездарь, а её лучшим игроком будут упорно называть дзюбанутое бревно, побед в футболе нам не видать!

0
DAG_ARSA
13 Июня 2021, 00:16

чуда не произошло...

2
Super fanat
13 Июня 2021, 00:15

Россия на уровне. Как всегда говно. Ни скоростей, ни игры, ничего. Приплюсуем к этому ошибки и получаем разгром. Ладно, в этом матче изначально было ловить нечего, но зачем было так разгромно уступать? Нельзя было хоть сесть в свою штрафную и отобороняться? А так пародии на атаки в исполнении Дзюбы и польза от них была только бельгийцам. Учитывая характер финнов, совсем не факт, что мы их победим! Хоть и будем там играть в атаку. Но с такими косяками в обороне улетать в атаку просто опасно. Хоть это и жизненно необходимо будет.

0
redwhite1959
13 Июня 2021, 00:07

При Советской власти сегодня - в день независимости страны - Черчесов положил бы партбилет на стол и с позором был бы изгнан с поста главного тренера. А так - побарахтается ещё!(( Бельгия сегодня ещё раз показала кто есть who в футболе. Хвалёных Дзюбу, Головина, Фернандеса, Миранчука на фоне сегодняшних соперников не было видно на поле(( Вот их реальный уровень - СРЕДНИЙ!

0
Милка
13 Июня 2021, 00:07

И да,кстати, Россия проиграла не из-за своих ошибок,а потому что некому играть ,и некому тренировать. Такой вот симбиоз получился

0
Михаил Крипак
13 Июня 2021, 00:06

Семёнов сделал быстрый гол, и все товарищи сильно расстроились. Команда

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1
nevr75
13 Июня 2021, 00:04

Ну что же....чудес не бывает, ждем следующих матчей. Других буратин у нас нет, значится болеем за тех что имеем)))

2
Милка
13 Июня 2021, 00:03

А как по мнению Анзора, фамилия у которого сложная ,Соболев должен был забить из запаса? Да ещё рф должна была не пропустить?
ЕФ,возьмите у него комментарий)))) будьте хоть чем-то полезны)))

3
Nycolaman
13 Июня 2021, 00:03

Семенов красава, выдал очередной шедевр! Обсерает все игры сборной! Трудно понять мотивы Черчесова, но явно присутствуют не футбольные мотивы!

0
Bourgignon Alex
13 Июня 2021, 00:19

Лысого вообще понять невозможно, мутить какие-то свои дела...

1
SpaM
13 Июня 2021, 00:02
Бельгийцы, не показывая абсолютно ничего, делают убедительный результат. Позорненько.
1
Милка
13 Июня 2021, 00:04

А смысл им было что-то показывать?)))

0
Spirit
13 Июня 2021, 00:01

Вообщем то поленнья показали свой уровень. Бельгия играла стоя! Игра смотрелась отстойная!

3
Ajax Amsterdam
13 Июня 2021, 00:00

Вообще не жаль. За сборную импотентов с примитивной игрой болеть - себя не уважать.

1
alexandron
13 Июня 2021, 00:00
Красавцы, ё-маё. Так держать)))
1
779
12 Июня 2021, 23:58

Жаль. Совсем не получился матч.
Очень рано все, включая наших полевых игроков, отчётливо поняли то, что сегодня шансов нет.
Обидно как сделали это бельгийцы - они не переоделись даже из ночных пижам.)))

3
snk6565
13 Июня 2021, 00:01

Он получился именно таким, каким и должен был быть...снимите вы уже эти розовые очки...у вас, кроме бла бла, на выхлопе постоянный ноль

2
779
13 Июня 2021, 00:05

Да я и не рассчитывал на что то, кроме чуда. Только опять слишком велико разочарование - между нашей сборной и настоящим футболом пропасть гигантских размеров. Как в автомобилестроении.

2
Милка
13 Июня 2021, 00:09

Да не преуменьшай. Как и во всем-дикое отставание

2
snk6565
13 Июня 2021, 00:09

Я сегодня смотрел матч с российскими комментаторами...это, конечно, жесть...я жалею ваши уши))

0
Милка
13 Июня 2021, 00:11

Прошу прощения,а вы откуда?
Просто наши комментаторы хоть более менее в сравнении с украинскими и беларусскими

2
k-007
12 Июня 2021, 23:57

И где те сказочники, которые говорили, что с Бельгией зацепимся за очки???

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