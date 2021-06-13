​Черчесов прокомментировал крупное поражение сборной России на старте Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» высказался после поражения команды от Бельгии со счётом 0:3 в первой игре на Евро-2020.

«Разнёс ли я игроков? Это неправильное слово. Я высказал команде своё недовольство в тренерской форме. Семёнову и Шунину ничего не сказал. Есть команда, которая и решает задачу на поле. На таком уровне любая ошибка может оказаться решающей.

Было обидно пропускать такой гол, но нужно даже после такого продолжать играть. В моей команде должен быть характер.

Схема? Потом расскажу, почему я её выбрал», - рассказал Черчесов.

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