Мартинес - о матче с Россией: «Бельгию ждёт серьёзное испытание»

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от встречи с национальной командой России в первом туре групповой стадии чемпионата Европы-2020.

«Очень часто бывает, что первая игра складывается непросто. Нужно вкатываться в турнир как физически, так и психологически. Бельгию ждет серьезное испытание, ведь мы хорошо знакомы с соперником. К тому же у России будет поддержка трибун», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Ранее стало известно, что в предстоящем матче не сыграют Аксель Витсель и Кевин де Брёйне.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня, начало - 22:00 мск.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру