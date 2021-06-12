Мартинес - о матче с Россией: «Бельгию ждёт серьёзное испытание»

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12 Июня 2021, 10:56,
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Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от встречи с национальной командой России в первом туре групповой стадии чемпионата Европы-2020.
«Очень часто бывает, что первая игра складывается непросто. Нужно вкатываться в турнир как физически, так и психологически. Бельгию ждет серьезное испытание, ведь мы хорошо знакомы с соперником. К тому же у России будет поддержка трибун», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Ранее стало известно, что в предстоящем матче не сыграют Аксель Витсель и Кевин де Брёйне.
Игра пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня, начало - 22:00 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Роберто Мартинес
Бургер Эден Азар выйдет во втором тайме и всех порвёт :)))
Ну что ж, это хорошо, что у них нет 100% уверенности в своих игровых силах. Главное нашим не облажаться и сыграть умно, грамотно с полной самоотдачей, не совершать глупых ошибок. Посмотрим кто кого перебегает?
Пропускают игру де Брюйне и Витцель. Также не готов выйти с первых минут Эден Азар, форвард «Реала» сам признался, что еще не готов на сто процентов. В товарищеских матчах без них бельгийцы не особо феерили: 1:1 с Грецией и 1:0 с Хорватией. Ожидания от Бельгии — первого номера в рейтинге ФИФА — по привычке самые высокие, но сможет ли Лукаку в одиночку затащить сборную, если остальные лидеры не покажут свой класс? Скамейка запасных у «красных дьяволов» не впечатляет.