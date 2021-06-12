​Выиграли лишь раз: Как сборная России проводит первые матчи на чемпионатах Европы

Менее суток остаётся до момента старта сборной России на чемпионате Европы. В первой же игре команде Станислава Черчесова предстоит столкнуться со сборной Бельгии, возглавляющей рейтинг ФИФА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить, как сборная России ранее проводила свои стартовые матчи на Евро.

1996: Италия – Россия 2:1

Впервые сборная России выступала на чемпионате Европы в 1996 году. Ровно 25 лет назад континентальный футбольный форум начался для россиян с поражения. Тогда под руководством Олега Романцева сборная России проиграла Италии с результатом 1:2. Оба гола «скуадры адзурры» в тот вечер на свой счёт записал нападающий «Лацио» Пьерлуиджи Казираги. За российскую команду на «Энфилде» забил Илья Цымбаларь. Кстати говоря, ворота сборной России в той игре защищал Станислав Черчесов.

Сборная России на Евро-1996 так ни разу и не выиграла. Команда Олега Романцева набрала один балл и заняла последнее место в своей группе.

2004: Испания – Россия 1:0

На Евро-2004 сборная России тоже стартовала не лучшим образом. Тогда команда Георгия Ярцева минимально проиграла Испании. Единственный гол зрители в Фару увидели на исходе часа игрового времени. Его автором стал Хуан Карлос Валерон, защищавший цвета пошумевшего в те годы «Депортиво».

Интересно, что из группы тогда не вышли ни испанцы, ни россияне. Команда Ярцева финишировала на последней строчке в квартете с тремя зачётными баллами. Сборная России смогла обыграть лишь Грецию, которая и выиграла тот турнир, преподнеся футбольной Европе большую сенсацию.

2008: Испания – Россия 4:1

Российские футбольные фанаты любят вспоминать чемпионат Европы 2008 года, ведь тогда под руководством Гуса Хиддинка национальная команда добралась до полуфинала и в итоге разделила бронзу с турками. После стартового поединка на том турнире никто не мог и мечтать о полуфинале. Сборная России в первой игре на Евро-2008 проиграла Испании со счётом 1:4. Давид Вилья в тот вечер в Инсбруке трижды расписался в воротах Игоря Акинфеева, а ещё один гол за «красную фурию» забил Сеск Фабрегас. Гол престижа в составе «наших парней» забил Роман Павлюченко.

Стоит напомнить, что сборные Испании и России повторно сошлись в полуфинале, где у команды Гуса Хиддинка снова ничего не получилось – 0:3.

2012: Россия – Чехия 4:1

А вот чемпионат Европы 2012 года сборная России начала мощно. Во Вроцлаве команда Дика Адвоката разнесла Чехию с результатом 4:1. Дублем в тот вечер отметился Алан Дзагоев, ещё по голу за российскую команду на свой счёт записали два Романа – Широков и Павлюченко. За чехов единственный мяч забил Вацлав Пиларж.

После столь убедительного старта болельщики ожидали от сборной России больших свершений на Евро-2012 и дальше, но команда Адвоката не вышла из группы. А сборная Чехии вышла в плей-офф с первого места. Вот как бывает.

2016: Англия – Россия 1:1

Чемпионат Европы 2016 года для сборной России тоже начался удачно. Тогда на «Велодроме» команда Леонида Слуцкого смогла сыграть вничью с Англией. Пропустив от Эрика Дайера со штрафного, российская сборная отыгралась уже в добавленное ко второму тайму время. Отличился Василий Березуцкий, точно пробивший головой.

К сожалению, тот набранный балл в игре с англичанами так и остался единственным в копилке сборной России. Проиграв Словакии и Уэльсу, команда Леонида Слуцкого вылетела с чемпионата Европы.