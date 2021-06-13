​Игонин: «Сборная России не смогла проявить качества, которые позволяли ей добавиться успеха против сильных команд»

Бывший российский футболист Алексей Игонин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение сборной России от сборной Бельгии со счётом 0:3.

«Если посмотреть изначальную расстановку сил, то было понятно, что будет очень тяжело. Мы, естественно, надеялись. Особенно надеялись на те качества, которые позволяли сборной России добиваться успеха в матчах с сильными командами, но проявить их не получилось. Результат вполне закономерный.

Тактика игры в 4 защитника отчасти могла сыграть роль. Потеря Кудряшова весомая, во многом возможно она и определила выбор тактики, всё-таки у нас не так много защитников с такими характеристиками. С одной стороны, это сыграло свою роль, с другой стороны, во втором тайме перестроились. Но пропустили гол именно в той ситуации, о которой больше всего переживали. Разрезающий пас, и нападающий вышел один на один. Казалось бы, тактика в 5 защитников должна работать в таких моментах, но она не сработала. Первый пропущенный гол - это чистая ошибка, второй гол тоже отчасти ошибка. Поэтому не думаю, что всё зависело от этой тактики. Говорить о том, что во втором тайме Россия выглядела лучше, нельзя, потому что это скорее соперник играл по ситуации просто. А что касается владения мячом, то во втором тайме бельгийцы продолжали удерживать мяч у себя», - сказал Игонин.