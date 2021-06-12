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​Поражение сборной России на старте Евро-2020 воочию увидело 26 264 зрителя

12 Июня 2021, 23:52,

Сборная России на минорной ноте стартовала на чемпионате Европы. В Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии со счётом 0:3. В составе соперника голами отметились Ромелу Лукаку (дубль) и Тома Мёнье.

Согласно официальным данным, на трибунах стадиона в Санкт-Петербурге находилось 26 264 зрителя.

Следующий матч на чемпионате Европы сборная России проведёт 16 июня. На этом же стадионе команда Станислава Черчесова сыграет против Финляндии. Финны после первого тура имеют в своём активе три зачётных балла – они обыграли Данию (1:0).


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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии
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Комментарии (1)
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Super fanat
13 Июня 2021, 00:20

Можно ещё всё исправить, главное не облажаться с финнами и датчанами... Что сложно будет, ибо Дания будет мстить за своего товарища и поражение в первом матче, а финны просто упрутся, почувствовав, что плей-офф близок как никогда! Да и не глупы финны, совсем не глупы...

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