​Поражение сборной России на старте Евро-2020 воочию увидело 26 264 зрителя

Сборная России на минорной ноте стартовала на чемпионате Европы. В Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии со счётом 0:3. В составе соперника голами отметились Ромелу Лукаку (дубль) и Тома Мёнье.

Согласно официальным данным, на трибунах стадиона в Санкт-Петербурге находилось 26 264 зрителя.

Следующий матч на чемпионате Европы сборная России проведёт 16 июня. На этом же стадионе команда Станислава Черчесова сыграет против Финляндии. Финны после первого тура имеют в своём активе три зачётных балла – они обыграли Данию (1:0).