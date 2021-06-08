Шаронов объяснил, чем Россия лучше топовых сборных на Евро-2020

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08 Июня 2021, 21:15,
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Российский тренер Роман Шаронов, который на данный момент возглавляет кипрский «Пафос», видит преимущество сборной России на чемпионате Европы 2020 года в физической форме игроков.
Как утверждает Шаронов, в сборной России мало футболистов, которые выступают в европейских чемпионатах, поэтому состав должен быть более свежим, чем у сильнейших коллективов континента. Также в интервью для Metaratings Шаронов сказал, что у игроков будет отличное психологическое состояние из-за одного факта вызова в главную команду страны.
8 июня защитник сборной России Вячеслав Караваев объяснил, за счёт чего национальная команда россиян может выиграть в первом матче Евро-2020 против Бельгии.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная России, Роман Шаронов
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