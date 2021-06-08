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Шаронов объяснил, чем Россия лучше топовых сборных на Евро-2020

08 Июня 2021, 21:15,

Российский тренер Роман Шаронов, который на данный момент возглавляет кипрский «Пафос», видит преимущество сборной России на чемпионате Европы 2020 года в физической форме игроков. 

Как утверждает Шаронов, в сборной России мало футболистов, которые выступают в европейских чемпионатах, поэтому состав должен быть более свежим, чем у сильнейших коллективов континента. Также в интервью для Metaratings Шаронов сказал, что у игроков будет отличное психологическое состояние из-за одного факта вызова в главную команду страны. 

8 июня защитник сборной России Вячеслав Караваев объяснил, за счёт чего национальная команда россиян может выиграть в первом матче Евро-2020 против Бельгии. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Роман Шаронов
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Комментарии (2)
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Super fanat
08 Июня 2021, 21:49

Пустые надежды... "Пафос" да и только!

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Misha_diablo_football
08 Июня 2021, 21:35

Рома забыл сказать про возрастных игроков, какой не была форма все 90 а то 120 старики по любому не протянут...

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