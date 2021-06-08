Шаронов объяснил, чем Россия лучше топовых сборных на Евро-2020

Российский тренер Роман Шаронов, который на данный момент возглавляет кипрский «Пафос», видит преимущество сборной России на чемпионате Европы 2020 года в физической форме игроков.

Как утверждает Шаронов, в сборной России мало футболистов, которые выступают в европейских чемпионатах, поэтому состав должен быть более свежим, чем у сильнейших коллективов континента. Также в интервью для Metaratings Шаронов сказал, что у игроков будет отличное психологическое состояние из-за одного факта вызова в главную команду страны.

8 июня защитник сборной России Вячеслав Караваев объяснил, за счёт чего национальная команда россиян может выиграть в первом матче Евро-2020 против Бельгии.