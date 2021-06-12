Джикия: «Нужно добиться хорошего результата, несмотря на класс бельгийцев»

Защитник московского «Спартак» и сборной России Георгий Джикия пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против национальной команды Бельгии в рамках первого тура группового раунда чемпионата Европы-2020.

«За Бельгию играет один из лучших нападающих мира - Ромелу Лукаку. Однако мы будем играть не против отдельного футболиста, а против команды. Многое будет зависеть от командных действий. Нужно показать свою игру и добиться хорошего результата, несмотря на класс бельгийцев», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Матч Бельгия - Россия пройдет в субботу, 12 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.