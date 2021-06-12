​В сборной России рассказали о реакции футболистов на ситуацию с Эриксеном

Игорь Владимиров, пресс-атташе сборной России, рассказал журналистам о том, как футболисты команды отреагировали на ситуацию в матче Дания – Финляндия. Этот матч, как известно, прерывался из-за того, что Кристиан Эриксен в конце первого тайма рухнул на газон. Медики принялись реанимировать футболиста, в настоящий момент его состояние стабильно.

По словам Владимирова, футболисты сборной России узнали о ситуации с Эриксеном, когда после установки на игру против Бельгии они заходили в автобус. Информация быстро распространилась среди игроков. При этом на подъезде к стадиону команда узнала, что футболист сборной Дании пришёл в себя.

«Желаем Эриксену здоровья и верим, что увидим его на поле. Сейчас футболисты сборной сосредоточены на игре», - сказал Владимиров.

Матч Бельгия – Россия стартует в 22:00 по московскому времени.