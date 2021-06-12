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Мостовой: «Спасибо за слова поддержки в этот неприятный момент»

12 Июня 2021, 13:07,

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой, которого исключили из заявки сборной России на чемпионат Европы-2020 из-за сомнительного теста на коронавирусную инфекцию, обратился к болельщикам.

«Хотелось бы сказать вам спасибо за слова поддержки в этот неприятный момент. Никто от этого не застрахован. Команде удачи и хорошего выступления на турнире», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в составе сборной России Мостового заменил защитник Роман Евгеньев.

Сборная России стартует на континентальном турнире поединком против команды Бельгии. Встреча пройдет на «Газпром Арене» сегодня, 12 июня. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Далее Россия сыграет с Финляндией и Данией.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Андрей Мостовой
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