Адвокат: «Россия может победить Бельгию»

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12 Июня 2021, 14:18,
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Голландский специалист Дик Адвокат, ранее занимавший пост главного тренера сборной России и петербургского «Зенита», поделился прогнозом на поединок стартового тура чемпионата Европы-2020 между сборными Бельгии и России.
«Сборная России может победить. Тем более, Россия будет играть дома. Домашние трибуны - огромное преимущество для вашей сборной», - приводит слова специалиста издание Sport24.
Матч Бельгия - Россия состоится на «Газпром Арене» 12 июня. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Дик Адвокат