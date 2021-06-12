​Черчесова и трёх игроков сборной России изобразили на граффити в разных городах

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12 Июня 2021, 18:09,
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Telegram-канал «ЭкСпорт» показал красочные граффити с представителями сборной России. На граффити изображены Станислав Черчесов, Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов и Алексей Ионов. Рисунки выполнены прямо на жилых домах в родных краях членов российской сборной. Речь идёт о Владикавказе, Балашихе, Братске и Кингисеппе.
Первую игру на чемпионате Европы сборная России проведёт 12 июня. Соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Бельгии. Игра стартует в десять часов вечера по московскому времени.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Георгий Джикия, Алексей Ионов, Фёдор Кудряшов