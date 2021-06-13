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Дивеев: «Лукаку в плане игры – ничего особенного»

13 Июня 2021, 01:56,

Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился своим мнением относительно лучшего игрока матча Бельгия – Россия (3:0) Ромелу Лукаку, который отметился дублем в ворота нашей национальной команды.

– Я бы не сказал, что Лукаку – это машина. Я встречался с ним два раза и не скажу, что такая уж мощь. Да, реализация – 100%, но в плане игры – ничего особенного, – подытожил защитник.

После победы со счётом 3:0 сборная Бельгии возглавила группу B, второе место занимают финны, на третьей позиции расположилась Дания, россияне же замыкают квартет.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут против Финляндии 16 июня. Матч начнётся в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сборная России, Ромелу Лукаку, Игорь Дивеев
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