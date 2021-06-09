Анри вернулся к тренерской работе

Сегодня легендарный французский футболист Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

Ранее бывший форвард лондонского «Арсенала», «Ювентуса» и «Барселоны» уже работал помощником Роберто Мартинеса с 2016 по 2018 год. Затем француз принял решение начать самостоятельную тренерскую карьеру, но она не увенчалась серьезным успехом.

Анри с 2018 по 2019 год возглавлял «Монако». После увольнения из стана монегасков француз стал главным тренером клуба МЛС «Монреаль Импакт», но в начале этого года сам подал в отставку, ссылаясь на семейные обстоятельства.

Сообщается, что Тьерри Анри в составе тренерского штаба бельгийцев возьмет на себя те же функции, что и два года назад.

Свой первый матч на Евро сборная Бельгии проведет уже в эту субботу против сборной России в Санкт-Петербурге.