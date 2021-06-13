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​Лукаку признали лучшим игроком матча Бельгия – Россия

13 Июня 2021, 00:19,

В субботу вечером на чемпионате Европы состоялся матч между сборными Бельгии и России. Команда Роберто Мартинеса оправдала статус фаворита поединка и крупно победила – 3:0.

Два из трёх голов бельгийской сборной на свой счёт записал нападающий Ромелу Лукаку. Именно он и получил приз главной звезде прошедшего поединка, о чём сообщается на официальном сайте УЕФА.

Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Бельгии сыграет против Дании в Копенгагене, а сборная России – против Финляндии в Санкт-Петербурге.

⚽ Турнирная таблица ЕВРО 2020

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Ромелу Лукаку
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