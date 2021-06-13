​Лукаку признали лучшим игроком матча Бельгия – Россия

|
13 Июня 2021, 00:19,
|
|
В субботу вечером на чемпионате Европы состоялся матч между сборными Бельгии и России. Команда Роберто Мартинеса оправдала статус фаворита поединка и крупно победила – 3:0.
Два из трёх голов бельгийской сборной на свой счёт записал нападающий Ромелу Лукаку. Именно он и получил приз главной звезде прошедшего поединка, о чём сообщается на официальном сайте УЕФА.
Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Бельгии сыграет против Дании в Копенгагене, а сборная России – против Финляндии в Санкт-Петербурге.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Ромелу Лукаку