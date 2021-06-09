​Эксперты измерили шансы сборной России выйти в плей-офф Евро

Эксперты футбольной статистики из Gracenote Live измерили шансы всех сборных на выход в плей-офф чемпионата Европы.

Самые высокие шансы оказаться в 1/8 финала континентального футбольного форума, по мнению экспертов, имеют сборные Испании и Англии (по 97%). Самые низкие шансы у сборной Финляндии (25%) – одного из соперников сборной России по групповому этапу.

Шансы российской сборной оказаться в плей-офф были измерены в 57%. Интересно и то, что Gracenote считает, что у сборной Дании шансов выйти в 1/8 финала больше, чем у Бельгии (94% против 91%).