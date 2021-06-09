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​Эксперты измерили шансы сборной России выйти в плей-офф Евро

09 Июня 2021, 17:40,

Эксперты футбольной статистики из Gracenote Live измерили шансы всех сборных на выход в плей-офф чемпионата Европы.

Самые высокие шансы оказаться в 1/8 финала континентального футбольного форума, по мнению экспертов, имеют сборные Испании и Англии (по 97%). Самые низкие шансы у сборной Финляндии (25%) – одного из соперников сборной России по групповому этапу.

Шансы российской сборной оказаться в плей-офф были измерены в 57%. Интересно и то, что Gracenote считает, что у сборной Дании шансов выйти в 1/8 финала больше, чем у Бельгии (94% против 91%).

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Англии, Сборная Испании, Сборная Бельгии, Сборная Дании, Сборная Финляндии
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Комментарии (2)
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0
redwhite1959
09 Июня 2021, 18:34

Наша сборная 17-я в этой таблице и находится под красной чертой - значит - не судьба? Самое слабое звено у сборной России - оборона. Если защита и вратарь будут ненадёжны - шансы выйти в плей-офф будут мизерные((

0
zurukukkk
09 Июня 2021, 18:14

50/50

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