Баринов: «Украинцы не трусят, а у наших вечно дрожь в коленках»

Болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов поделился впечатлениями от поединка между сборными Голландии и Украины на чемпионате Европы-2020. Встреча завершилась победой команды Франка де Бура со счетом 3:2.

«Мне понравилась сборная Украины. Смотрятся намного интереснее России. Украинцы не трусят, а у наших вечно дрожь в коленках», - передает слова народного артиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что в стартовом матче чемпионата Европы сборная России потерпела разгромное поражение от Бельгии со счетом 0:3.

Во втором туре украинцы встретятся с командой Северной Македонии, а россияне сыграют против Финляндии.

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