​Дзюба высказался перед стартом Евро

Капитан российской сборной Артём Дзюба на пресс-конференции высказался в преддверии старта чемпионата Европы.

«Есть приятное волнение, поскольку чемпионат Европы – это значимый турнир. Мне хотелось бы забить Бельгии, но главное – результаты команды. Нам нужно набирать очки. Футболисты сборной Бельгии неуступчивы, понимаю, что от меня требуется», - сказал Дзюба.

Напомним, что матч сборных России и Бельгии пройдёт в Санкт-Петербурге 12 июня. Стартовый свисток команды услышат в 22:00 по московскому времени.