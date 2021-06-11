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​Дзюба высказался перед стартом Евро

11 Июня 2021, 14:44,

Капитан российской сборной Артём Дзюба на пресс-конференции высказался в преддверии старта чемпионата Европы.

«Есть приятное волнение, поскольку чемпионат Европы – это значимый турнир. Мне хотелось бы забить Бельгии, но главное – результаты команды. Нам нужно набирать очки. Футболисты сборной Бельгии неуступчивы, понимаю, что от меня требуется», - сказал Дзюба.

Напомним, что матч сборных России и Бельгии пройдёт в Санкт-Петербурге 12 июня. Стартовый свисток команды услышат в 22:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба
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