​Дзюба высказался перед стартом Евро

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11 Июня 2021, 14:44,
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Капитан российской сборной Артём Дзюба на пресс-конференции высказался в преддверии старта чемпионата Европы.
«Есть приятное волнение, поскольку чемпионат Европы – это значимый турнир. Мне хотелось бы забить Бельгии, но главное – результаты команды. Нам нужно набирать очки. Футболисты сборной Бельгии неуступчивы, понимаю, что от меня требуется», - сказал Дзюба.
Напомним, что матч сборных России и Бельгии пройдёт в Санкт-Петербурге 12 июня. Стартовый свисток команды услышат в 22:00 по московскому времени.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба