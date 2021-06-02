​Де Брёйне пропустит матч против России

Кевин де Брёйне с высокой долей вероятности не сможет сыграть за сборную Бельгии в первом матче чемпионата Европы против России. Оценивая шансы де Брёйне сыграть 12 июня, главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес назвал «невероятной» возможность увидеть Кевина на поле.

«Де Брёйне может быть готов сыграть на чемпионате Европы, но мы не знаем, когда», - сказал Мартинес представителям СМИ.

Напомним, что Кевин де Брёйне пострадал в столкновении с Антонио Рюдигером в финале Лиги чемпионов. У бельгийского полузащитника диагностировали переломы носа и глазницы.