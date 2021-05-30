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Колосков назвал «облегчением» травму де Брёйне

30 Мая 2021, 18:52,

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков обрадовался новости о том, что капитан «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне наверняка пропустит поединок против сборной России на Евро-2020 по причине повреждения. В субботнем финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) полузащитник получил серьезную травму головы.

- Для нашей команды — это облегчение. Даже если он и сможет далее играть, то понятное дело, не в лучшей своей спортивной форме, - цитирует слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Также Вячеслав Колосков считает, что в отсутствие де Брёйне вероятность победы сборных России и Бельгии в очном противостоянии примерно равна.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне, Вячеслав Колосков
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Комментарии (6)
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0
superzina
30 Мая 2021, 21:32

Дядя Слава , ты дурак ?
- Для нашей команды — это облегчение. Даже если он и сможет далее играть, то понятное дело, не в лучшей своей спортивной форме,
- у сборных России и Бельгии сейчас шансы равны. И Россия при таком раскладе ни в чем не уступает сопернику. Так что будем надеяться и ждать победу
слова Колоскова

1
ILLNAT
30 Мая 2021, 19:27

Как можно радоваться травме футболиста,пусть и из команды соперников? Ничего,Бельгия и без де Брейне вынесет сб.России.

2
ARTUR
30 Мая 2021, 19:27

кокой же нужно быть скотиной что бы такое озвучить ??

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2
Bourgignon Alex
30 Мая 2021, 19:13

Колосков, уймись! Сборной России ничто и никто не сможет помочь! И без Де Брёйне бельгийцы раскатают дзюбанутого & co. под орех!!!

3
Alex1972
30 Мая 2021, 19:13

Все-таки не зря рашку лишают везде флага и гимна... Это правильно....

0
ARTUR
30 Мая 2021, 19:27

вот после таких высказываний полностью с тобой согласен

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