Колосков назвал «облегчением» травму де Брёйне

|
30 Мая 2021, 18:52,
|
|
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков обрадовался новости о том, что капитан «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне наверняка пропустит поединок против сборной России на Евро-2020 по причине повреждения. В субботнем финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) полузащитник получил серьезную травму головы.
- Для нашей команды — это облегчение. Даже если он и сможет далее играть, то понятное дело, не в лучшей своей спортивной форме, - цитирует слова Колоскова «Спорт-Экспресс».
Также Вячеслав Колосков считает, что в отсутствие де Брёйне вероятность победы сборных России и Бельгии в очном противостоянии примерно равна.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне, Вячеслав Колосков
Дядя Слава , ты дурак ?
- Для нашей команды — это облегчение. Даже если он и сможет далее играть, то понятное дело, не в лучшей своей спортивной форме,
- у сборных России и Бельгии сейчас шансы равны. И Россия при таком раскладе ни в чем не уступает сопернику. Так что будем надеяться и ждать победу
слова Колоскова
Как можно радоваться травме футболиста,пусть и из команды соперников? Ничего,Бельгия и без де Брейне вынесет сб.России.
кокой же нужно быть скотиной что бы такое озвучить ??
Колосков, уймись! Сборной России ничто и никто не сможет помочь! И без Де Брёйне бельгийцы раскатают дзюбанутого & co. под орех!!!
Все-таки не зря рашку лишают везде флага и гимна... Это правильно....
вот после таких высказываний полностью с тобой согласен