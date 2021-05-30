Колосков назвал «облегчением» травму де Брёйне

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков обрадовался новости о том, что капитан «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне наверняка пропустит поединок против сборной России на Евро-2020 по причине повреждения. В субботнем финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) полузащитник получил серьезную травму головы.

- Для нашей команды — это облегчение. Даже если он и сможет далее играть, то понятное дело, не в лучшей своей спортивной форме, - цитирует слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Также Вячеслав Колосков считает, что в отсутствие де Брёйне вероятность победы сборных России и Бельгии в очном противостоянии примерно равна.