Боята: «У меня получилось выключить из игры Дзюбу»

Защитник Дедрик Боята, который выступает за сборную Бельгии на чемпионате Европы-2020, высказался о поединке против России в стартовом туре. «Красные дьяволы» отпраздновали разгромную победу со счетом 3:0.

«Почему меня взяли в команду? Я очень силен в плане физики и провел хорошую игру против сборной России. Тренер поставил передо мной цель - выключить из игры Артёма Дзюбу. Я считаю, что у меня получилось», - цитирует бельгийского футболиста WalFoot.

Во втором туре Евро сборная Бельгии встретится с командой Дании, а Россия сыграет против Финляндии. Матчи пройдут в среду, 16 июня.

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